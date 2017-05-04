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В Тульской области сгорел жилой дом
Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В Тульской области сгорел жилой дом

В результате пожара у него сгорела и обрушилась кровля.

3 мая 2017 года в 22.17 диспетчеру «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании жилого дома, расположенного в деревне Галица Каменского района. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-43 и один пожарный расчет ПЧ-110.

Прибыв на место происшествия в 22.20, пожарные потушили огонь к 22.23.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля дома. Из людей никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:50 0
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