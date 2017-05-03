В Узловском районе в ДТП пострадали три человека

Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.

Женщина на «Киа» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗом.

2 мая 2017 года в 18.40 на 53-м км автодороги «Тула-Новомосковск» в Узловском районе автомобиль «Киа Рио» под управлением женщины 1993 года рождения столкнулся с автомобилем ВАЗ-212140 под управлением мужчины 1983 года рождения.

По предварительным данным, «Киа» съехала на правую обочину по ходу движения и, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где и столкнулась с ВАЗом.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также пассажир автомобиля ВАЗ-212140, женщина 1988 года рождения.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу, где им была оказана медицинская помощь.