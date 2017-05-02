Что известно о стрельбе из гранатомета в тульском Заречье? Подробности

Тульские СМИ то публикуют, то удаляют новости о субботнем происшествии в Туле. Попробуем ввести читателей в курс дела.

В субботу, 29 апреля, в редакцию Myslo обратились обеспокоенные жители Заречья. Они сообщили, что полиция оцепила Набережную Дрейера. Полиция, скорая, кинолог со служебной собакой – все по полной программе.

В соцсетях и комментариях на Myslo туляки тоже активно обсуждали тему. Пользователи сообщали о сильном хлопке.

Как сообщил Myslo источник, полицию вызвали туляки, которые услышали сильный хлопок. На место выехали экипажи ППС и ДПС, машина скорой помощи. Правоохранители перекрыли движение, осмотрели территорию.

Одновременно с этим источник сообщил Myslo о том, что неподалеку от музея оружия неизвестный выстрелил из гранатомета.

Оцепление очень быстро сняли. На месте, в районе музея оружия и набережной никаких повреждений и последствий якобы имевшего место взрыва не было, в этом корреспондент Myslo убедился лично. Новость многие сочли за фейковую и распространять слухи не стали.

Пресс-служба областного УМВД воздержалась от комментариев.

2 мая портал 360tv.ru опубликовал новость о том, что полицейские ищут неизвестного, стрелявшего в Туле из гранатомета РПГ. И уже со ссылкой на него многие тульские СМИ начали делать аналогичные публикации. А потом – удалять их, как это сделал первоисточник:

Информацию о поисках стрелявшего разместил рязанский портал:

Якобы ориентировки о поиске стрелявшего разосланы во все близлежащие регионы. Из фразы «преступник мог получить ожоги и резаные раны в области лица, шеи, груди, рук» остальные СМИ сделали вывод о том, что на месте происшествия были найдены пятна крови и осколки орудия.

В социальных сетях версий произошедшего было множество. Кто-то писал, что рыбак задел донкой мину (!), другие предполагали, что сильный хлопок – это «у какого-то таза выхлопная система рванула». При отсутствии любой официальной достоверной информации слухи плодятся как кролики.

Редакция портала Myslo сообщает читателям, что в действительности никто на данный момент не располагает достоверными данными о том, что случилось 29 апреля на набережной Упы. Полиция воздерживается от комментариев.

Как только редакция Myslo получит официальную информацию об этом происшествии, то непременно опубликует ее.