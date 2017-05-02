Президент освободил от должности главу Тульского следственного комитета

Президент России Владимир Путин подписал Указ об освобождении от должности и назначении на должности в ряде ведомств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из Указа, Сергей Васильевич Дубровин назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан сроком на 5 лет. Соответственно, от должности главы тульского СК он освобожден.

В СУ СК РФ по Тульской области пока не комментируют произошедшее. Ведомственного приказа еще нет, и кто будет занимать должность главы СУ СК, пока неизвестно.

Напомним, Сергей Дубровин занимал пост руководителя Следственного Управления СК РФ по Тульской области с марта 2016 года.

досье myslo