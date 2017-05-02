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Президент освободил от должности главу Тульского следственного комитета
Фото из архива Myslo

Президент освободил от должности главу Тульского следственного комитета

Генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин назначен руководителем следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

Президент России Владимир Путин подписал Указ об освобождении от должности и назначении на должности в ряде ведомств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
 
Как следует из Указа, Сергей Васильевич Дубровин назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан сроком на 5 лет. Соответственно, от должности главы тульского СК он освобожден.
 
В СУ СК РФ по Тульской области пока не комментируют произошедшее. Ведомственного приказа еще нет, и кто будет занимать должность главы СУ СК, пока неизвестно.
 
Напомним, Сергей Дубровин занимал пост руководителя Следственного Управления СК РФ по Тульской области с марта 2016 года.
 
досье myslo

Сергей Васильевич Дубровин

Генерал-лейтенант юстиции.

Родился 30 декабря 1966 года в селе Куксово Тамбовского района Тамбовской области.

Закончил Саратовский юридический институт.

Работал в органах прокуратуры Тамбовской области в должности стажёра, помощника прокурора, следователем, прокурором района. Дорос до руководителя СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Принимал участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан.

Награжден медалями «За отвагу», «70 лет Вооруженных Сил», «От благодарного афганского народа», именным оружием СК и нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ» и «Почетный сотрудник Следственного комитета РФ».

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:08 +3
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