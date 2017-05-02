Президент освободил от должности главу Тульского следственного комитета

Президент России Владимир Путин подписал Указ
об освобождении от должности и назначении на должности в ряде ведомств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из Указа, Сергей Васильевич Дубровин назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан сроком на 5 лет. Соответственно, от должности главы тульского СК он освобожден.
В СУ СК РФ по Тульской области пока не комментируют произошедшее. Ведомственного приказа еще нет, и кто будет занимать должность главы СУ СК, пока неизвестно.
Напомним, Сергей Дубровин
занимал пост руководителя Следственного Управления СК РФ по Тульской области с марта 2016 года.
Сергей Васильевич Дубровин
Генерал-лейтенант юстиции.
Родился 30 декабря 1966 года в селе Куксово Тамбовского района Тамбовской области.
Закончил Саратовский юридический институт.
Работал в органах прокуратуры Тамбовской области в должности стажёра, помощника прокурора, следователем, прокурором района. Дорос до руководителя СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Принимал участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан.
Награжден медалями «За отвагу», «70 лет Вооруженных Сил», «От благодарного афганского народа», именным оружием СК и нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ» и «Почетный сотрудник Следственного комитета РФ».