Тульские студенты-юристы побывали на базе ОМОНа

Будущие юристы прошли практические занятия, посетили экскурсию в музейно-выставочном комплексе и познакомились со служебными собаками.

В рамках мероприятий по профессиональной ориентации, студенты Тульского филиала Российской правовой академии Минюста России посетили базу тульского ОМОН. Будущие юристы прошли практические занятия по теме «Незаконный оборот оружия как угроза национальной безопасности» под руководством сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области.

Бойцы ОМОН провели образовательную лекцию о правилах безопасного поведения при обнаружении подозрительных предметов и угрозы террористического акта.

После занятий студентов ждала экскурсия в музейно-выставочном комплексе, где было продемонстрировано оружие, специальная техника и специальные средства, состоящее на вооружении войск национальной гвардии.

«Встречи со студентами давно стали доброй традицией для нашего отряда. Мы рады дать возможность студентам более углубленно познакомиться со спецификой выбранной профессией и деятельностью бойцов ОМОН. Приятно видеть заинтересованное молодое поколение, желающее пополнить ряды нашего ведомства и встать на защиту интересов нашей Родины», — отмечает заместитель командира отряда начальник отделения (отделения по работе с личным составом) ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области капитан Иванов Александр Васильевич.

Сотрудники познакомили молодое поколение с историей и традициями Тульского ОМОН, рассказали о бойцах, удостоенных звания Героев России. Студенты узнали об основных направлениях деятельности и специфике работы в мобильном отряде особого назначения, ощутили ее сложность и значимость. В завершении экскурсии их ждала встреча с инструктором кинологом и четвероногими стражами правопорядка, которые безупречно выполнили все поставленные перед ними задачи и вызвали восторг у молодых людей.