На тульском предприятии подделывали срок годности яиц

В ООО «Заокское», осуществляющем выращивание кур-несушек и производство яиц, прошла проверка Россельхознадзора, выявившая нарушения.

В апреле 2017 года управление Россельхознадзора совместно с Тульской природоохранной прокуратурой провело проверку на предприятии ООО «Заокское», которое занимается выращиванием кур-несушек и производством яиц.

Проверка выявила нарушения требований Федерального закона РФ «О ветеринарии», Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и «Ветеринарно-санитарных правил для предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов», среди которых:

подделка срока годности: на момент проверки 7 апреля упакованные яйца маркировались 9 апреля, что на двое суток продлевает срок годности яиц;

отсутствие дезопромывочного пункта для мойки и дезинфекции автомашин,

отсутствие дезбарьеров при въезде на территорию предприятия, нарушение условий хранения уборочного инвентаря;

сбор отходов (бой яйца) в картонные коробки;

хранение уборочного инвентаря в производственном помещении, не исключается пересечение дорог, используемых для ввоза кормов и транспортировки яиц, используемых для подвоза кормов.

За выявленные нарушения должностное лицо ООО «Заокское» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. На него наложен административный штраф.