новости
новости
Регистрация
Жительница Тульской области украла у своего гостя 45 тысяч рублей

Жительница Тульской области украла у своего гостя 45 тысяч рублей

Женщина похитила карту у гостившего у нее мужчины и сняла с нее деньги.

В Щёкинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже местную жительницу. Жертвой кражи стал 36-летний житель Советска: когда он находился в гостях у 30-летней знакомой, та похитила его банковскую карту и позднее сняла с неё деньги. 

Ущерб, нанесённый законному владельцу карты, составил 45 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемой. В отделе МВД России по Щёкинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:26 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЩекинский район
Прочее
украл деньги с картыобокрала гостя

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за выходные в ДТП пострадали 8 человек
В Тульской области за выходные в ДТП пострадали 8 человек
На тульском предприятии подделывали срок годности яиц
На тульском предприятии подделывали срок годности яиц
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика