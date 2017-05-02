Жительница Тульской области украла у своего гостя 45 тысяч рублей

В Щёкинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже местную жительницу. Жертвой кражи стал 36-летний житель Советска: когда он находился в гостях у 30-летней знакомой, та похитила его банковскую карту и позднее сняла с неё деньги.

Ущерб, нанесённый законному владельцу карты, составил 45 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемой. В отделе МВД России по Щёкинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».