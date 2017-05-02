На этой неделе Тулу снова ждет похолодание

Как сообщают синоптики Гидрометцентра, к следующим выходным в Туле снова похолодает и придут дожди.

Последние несколько дней погода в городе радует ярким солнцем и теплом. К сожалению, долго эта благодать не продлится: уже завтра, 3 мая, температура воздуха обещает опуститься до +8 ночью и до +16 градусов днем, а в ночь со среды на четверг и вовсе упадет до +3. И все это время нас ожидает переменная облачность, правда, без осадков.

А вот аккурат в следующие выходные намечается дождь, а дневная температура продолжит снижаться, достигнув всего +10 в следующий понедельник.

Ветер всю неделю будет не особенно сильный. Кроме того, к концу недели атмосферное давление снизится до 738 мм ртутного столба.