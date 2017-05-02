На Первомай в Туле перековали меч на орало

Фото Анна Бахман, ГУК ТО «ОЦРИНКИТ»

1 Мая «Тульская кузня» отметила ударным трудом: здешние мастера молота и наковальни сработали самую настоящую соху, с какой наши предки землю пахали.

Но — обо всём по порядку. Подворье «Тульская кузня» — это одна из площадок областного «Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма», которое находится в доме № 1-а по улице 9 Мая.

Открыли площадку эту в прошлом году праздником «Кузнечная седмица», где тульские ковали демонстрировали зрителям своё умение создавать из раскалённого металла вещи не только в быту полезные, но и очень красивые.

Наш праздник, обозначенный организаторами как областной мини-фестиваль «Белое каление», состоялся как раз в нынешний День Весны и Труда. В рамках этого феста и прошло мастер-шоу «Готовь к обеду ложку, а к весне — сошку».

Прежде чем приступить к работе, мастера Алексей Евдокимов и Борис Глазков рассказали о том, каким способом будут изготавливать историческое орудие земледелия, из каких частей оно состоит и как собирается. А потом взяли в руки щипцы да молотки, и работа закипела!

Помощниками мастерам в трудоёмком процессе ковки выступили по очереди тульские кузнецы Лев Алдохин, Василий и Дмитрий Коптевы, Николай Картель, Павел Панкратов и Евгений Шевяков.

Зрители тоже не скучали: участвовали в аттракционах и викторине. Её победители — школьники из Орехова-Зуева Ярослав Щербаков и Ангелина Ли — получили право самостоятельно выковать памятную монетку «Тульской кузни».



Ярослав Щербаков и Ангелина Ли.

Вместе с одноклассниками ребята приехали в наш город на экскурсию, и всем Тула очень понравилась:

– Мы и в Ясной Поляне были, и в кремле, и в музее оружия, и даже на фестиваль кузнечный попали! Здесь прикольно, интересно очень, у нас таких праздников нет. Да и город не такой красивый и чистый… Обязательно ещё приедем, если будет возможность!

Очень трогательно было, когда к наковальне подошёл самый, пожалуй, юный зритель праздника — туляк Петя Зуйков. Вместе с папой Владимиром и мастером подворья они выковали большой стальной гвоздь. Да не простой, а исторический — точно такие лет сто-сто пятьдесят назад делали вручную тульские кузнецы.



Петя Зуйков.

Примечательно, что основную часть сохи — плуг – мастер Борис Глазков выковал из турецкого меча, что весьма символично в свете известного призыва «Перекуем мечи на орала».

Руководитель центра народного творчества Алексей Ченцов:

Андрей Ченцов – Этот мирный призыв символизирует не только процесс превращения оружия в плуг, но и весь наш сегодняшний фестиваль. Мы рады, что в составе нашего творческого объединения есть «Тульская кузня», позволяющая проводить праздники, которые объединяют мастеров, дают им возможность конструктивного общения друг с другом.

P. S. Очень жаль, что об интересном и зрелищном мероприятии — мини-фесте «Белое каление» — не знал почти никто из туляков… Потому что областное министерство нашей культуры не сочло нужным достойно его проанонсировать. Как и многие другие мероприятия, которые с завидной регулярностью проходят под патронажем этого ведомства в разных уголках области.