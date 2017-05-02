Тульская сборная по каратэ привезла 11 наград из Троицка

Тренировались юные победители в Центре традиционного каратэ «Дракон».

30 апреля в подмосковном Троицке прошли чемпионат и первенство ЦФО России по восточным боевым единоборствам (спортивная дисциплина «сётокан»).

Соревнования собрали более 500 сильнейших спортсменов из 13 регионов страны – Брянск, Владимир, Вологда, Воронеж, Иваново, Москва, Московская область, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула и Ярославль.

От Тульской области приехала сборная команда под руководством главного тренера Антона Кондратьева.

Наши спортсмены показали серьезный уровень подготовки и привезли 11 медалей с данных соревнований:

1 золотая – Валерия Самоходкина,

3 серебряные – Анжела Белозор, Антон Коробов и Вероника Сазонова,

7 бронзовых наград – Мария Воронина, Никита Коробов, Карина Невская, Алена Голубева (3 место в ката и 3 место в кумитэ) и Дарья Ермоленко (3 место в ката и 3 место в кумитэ).

Тренируются победители и призеры прошедших соревнований в Центре традиционного каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева, Элмана Сафарова, Любови Самсоновой, Натальи Богомазовой и Екатерины Чуркиной.