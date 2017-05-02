В тульском музее пройдет День Японии
Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков на праздник Ханами, или День Японии.
6 мая 2017 года дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков и гостей города принять участие в интерактивном мероприятии «Праздник Ханами, или День Японии в Доме-музее В. В. Вересаева».
Начало праздника в 15.00.
Весной, когда по всей Японии расцветают умэ (слива) и сакура, наступает Ханами – время любования цветами.
Эта национальная традиция восходит к III веку нашей эры, когда придворные проводили долгие часы под цветущими деревьями, наслаждаясь лёгкими напитками, салонными играми и складыванием стихов. В коротком цветении умэ и сакуры, которое продолжается 7-10 дней, они видели глубокий смысл, отождествляя опадающие лепестки цветов с быстротечностью и красотой жизни, с храбростью и чистотой помыслов. Позже традиция любования цветами широко распространилась и стала неотъемлемой частью японской культуры.
Основываясь на исследованиях жизни и творчества писателя Викентия Викентьевича Вересаева, а именно на его связи с Японией, в Доме-музее В. В. Вересаева состоится мероприятие, в основу которого положен праздник Ханами. Гостей ждёт увлекательное знакомство с культурой Страны восходящего солнца! В программе:
- рассказ о связях В. В. Вересаева с Японией;
- показ подлинных работ японских художников из личной коллекции писателя;
- знакомство с традиционными жанрами японской живописи и поэзии;
- мультимедийная презентация рисунков японских художников XIX – начала XX вв. из фондов Тульского областного художественного музея;
- обзор изданий, посвященных Японии (первая половина XX в.), из фондов Тульской областной универсальной научной библиотеки;
- мастер-класс по канзаши (древняя японская техника изготовления украшений) и осибане (прессованная флористика, исполнение картин природными материалами);
- знакомство с японским языком;
- игры и викторины.
И конечно, любование цветами в усадьбе Смидовичей!
Мероприятие будет интересно посетителям старше 12 лет (12+)
Место проведения: Тула, улица Гоголевская, 82.
Телефон для справок: 8 (4872) 56-77-31.