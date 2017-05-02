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В тульском музее пройдет День Японии

В тульском музее пройдет День Японии

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков на праздник Ханами, или День Японии.

6 мая 2017 года дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков и гостей города принять участие в интерактивном мероприятии «Праздник Ханами, или День Японии в Доме-музее В. В. Вересаева». 

Начало праздника в 15.00.

Весной, когда по всей Японии расцветают умэ (слива) и сакура, наступает Ханами – время любования цветами.

Эта национальная традиция восходит к III веку нашей эры, когда придворные проводили долгие часы под цветущими деревьями, наслаждаясь лёгкими напитками, салонными играми и складыванием стихов. В коротком цветении умэ и сакуры, которое продолжается 7-10 дней, они видели глубокий смысл, отождествляя опадающие лепестки цветов с быстротечностью и красотой жизни, с храбростью и чистотой помыслов. Позже традиция любования цветами широко распространилась и стала неотъемлемой частью японской культуры.

Основываясь на исследованиях жизни и творчества писателя Викентия Викентьевича Вересаева, а именно на его связи с Японией, в Доме-музее В. В. Вересаева состоится мероприятие, в основу которого положен праздник Ханами. Гостей ждёт увлекательное знакомство с культурой Страны восходящего солнца! В программе:

  • рассказ о связях В. В. Вересаева с Японией;
  • показ подлинных работ японских художников из личной коллекции писателя;
  • знакомство с традиционными жанрами японской живописи и поэзии;
  • мультимедийная презентация рисунков японских художников XIX – начала XX вв. из фондов Тульского областного художественного музея;
  • обзор изданий, посвященных Японии (первая половина XX в.), из фондов Тульской областной универсальной научной библиотеки;
  • мастер-класс по канзаши (древняя японская техника изготовления украшений) и осибане (прессованная флористика, исполнение картин природными материалами);
  • знакомство с японским языком;
  • игры и викторины.

И конечно, любование цветами в усадьбе Смидовичей!

Мероприятие будет интересно посетителям старше 12 лет (12+)

Место проведения: Тула, улица Гоголевская, 82.

Телефон для справок: 8 (4872) 56-77-31.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:57 +2
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