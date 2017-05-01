Инфографика: как тулякам бесплатно проверить здоровье на диспансеризации
Эксперты Межрегионального союза медицинских страховщиков разъяснили права застрахованных на проведение диспансеризации.
Диспансеризация: что нужно знать?
Диспансеризацию может пройти любой гражданин РФ один раз в три года. Для этого нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, или фельдшерско-акушерский пункт с паспортом и полисом ОМС.
Кто может пройти диспансеризацию?
Ежегодно диспансеризацию могут пройти инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, а также участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья.
В 2017 году диспансеризацию могут пройти граждане, родившиеся в следующих годах: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 и старше.
Зачем нужна диспансеризация?
Диспансеризация проводится с целью раннего выявления заболеваний, их профилактики и консультирования по вопросам здорового образа жизни.
Диспансеризация проводится в два этапа (порядок ее проведения определен
1 этап
Этот этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации
На первом этапе программа диспансеризации включает:
- опрос (анкетирование),
- измерение роста, массы тела, окружности талии,
- расчет индекса массы тела,
- измерение АД,
- определение уровня глюкозы и общего холестерина в крови,
- флюорография лёгких,
- клинический анализ крови, общий анализ мочи.
В зависимости от пола и возраста:
- клинический развернутый и биохимический анализ крови,
- измерение внутриглазного давления,
- определение суммарного сердечно-сосудистого риска,
- маммография, осмотр акушеркой,
- УЗИ органов брюшной полости и малого таза,
- УЗИ брюшной аорты,
- электрокардиография в покое,
- исследование кала на скрытую кровь.
Прием врача-терапевта, включающий установление диагноза, краткое профилактическое консультирование, определение группы здоровья и показаний для направления на II этап диспансеризации.
2 этап
На второй этап диспансеризации врачом-терапевтом направляются граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом консультировании или групповом профилактическом консультировании.
В случае возникновения вопросов обращайтесь в администрацию медучреждения или в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.
Диспансеризация регламентирована постановлением Правительства Российской Федерации
Все назначения врача при конкретном заболеваниям в рамках медицинского стандарта не подлежат оплате за счет личных средств пациента.