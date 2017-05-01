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Инфографика: как тулякам бесплатно проверить здоровье на диспансеризации
Фото из архива Myslo.

Инфографика: как тулякам бесплатно проверить здоровье на диспансеризации

Эксперты Межрегионального союза медицинских страховщиков разъяснили права застрахованных на проведение диспансеризации.

Диспансеризация: что нужно знать?

Диспансеризацию может пройти любой гражданин РФ один раз в три года. Для этого нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, или фельдшерско-акушерский пункт с паспортом и полисом ОМС.

Кто может пройти диспансеризацию?

Ежегодно диспансеризацию могут пройти инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, а также участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья.

В 2017 году диспансеризацию могут пройти граждане, родившиеся в следующих годах: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 и старше.

Зачем нужна диспансеризация?

Диспансеризация проводится с целью раннего выявления заболеваний, их профилактики и консультирования по вопросам здорового образа жизни.

Диспансеризация проводится в два этапа (порядок ее проведения определен Приказом Минздрава РФ от 3 февраля 2015 г. №36ан)

1 этап

Этот этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации

На первом этапе программа диспансеризации включает:

  • опрос (анкетирование),
  • измерение роста, массы тела, окружности талии,
  • расчет индекса массы тела,
  • измерение АД,
  • определение уровня глюкозы и общего холестерина в крови,
  • флюорография лёгких,
  • клинический анализ крови, общий анализ мочи.

В зависимости от пола и возраста:

  • клинический развернутый и биохимический анализ крови,
  • измерение внутриглазного давления,
  • определение суммарного сердечно-сосудистого риска,
  • маммография, осмотр акушеркой,
  • УЗИ органов брюшной полости и малого таза,
  • УЗИ брюшной аорты,
  • электрокардиография в покое,
  • исследование кала на скрытую кровь.

Прием врача-терапевта, включающий установление диагноза, краткое профилактическое консультирование, определение группы здоровья и показаний для направления на II этап диспансеризации.

2 этап

На второй этап диспансеризации врачом-терапевтом направляются граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом консультировании или групповом профилактическом консультировании.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в администрацию медучреждения или в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

 

справка Myslo

Диспансеризация регламентирована постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 №1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Все назначения врача при конкретном заболеваниям в рамках медицинского стандарта не подлежат оплате за счет личных средств пациента.

инфографика

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:09 +3
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