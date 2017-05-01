новости
новости
Регистрация
Аналитика: «Арсенал» не достоин своих болельщиков
Фото Алексея Пирязева и пресс-службы ПФК «Арсенал».

Аналитика: «Арсенал» не достоин своих болельщиков

С интервалом в три дня «Арсенал» подарил болельщикам надежду, обыграв «Крылья», и почти тут же ее отобрал.

Поражение в Уфе показало, что эта команда не способна бороться за сохранение места в премьер-лиге. Ей все равно.

Работа над ошибками

Гол, забитый «Уфой» — самый очевидный показатель того, что происходит в «Арсенале», и хочет ли команда отдавать все силы борьбе за сохранение места в премьер-лиге.

Последняя минута матча. Последняя! Счет 0:0 ну точно лучше, чем ничего. И даже одно набранное очко может оказаться решающим.

Да еще в концовке матча «Уфа» пошла на завершающий штурм, и у ворот «Арсенала» было жарко. Только за последние четыре минуты хозяева и угловой подали, и нанесли несколько ударов по воротам Габулова. Потом оборона гостей проспала в своей штрафной Пауревича, но тот из голевой позиции пробил мимо. Первый звоночек в компенсированное время прозвучал, но его никто не услышал. А буквально через минуту случилось то, что случилось.

Кротов принял заброс в штрафную, и поборолся за мяч. Против него — только один защитник. На последней минуте игры, в которой ничья команду более чем устраивает. Нападающий хозяев выиграл эту борьбу, и откинул мяч в сторону, где Сухов — один! Совсем один! Опять же на последней минуте игры, в которой ничья команду более чем устраивает.

В этот момент точно известно, где находятся только два игрока «Арсенала». Болгарский защитник Александров, пришедший в команду как укрепление этой зимой, в борьбу не вступает, и прижимается к штанге. Капитан команды Габулов, тоже «усиливший» «Арсенал» этой зимой, остается на ленточке, и даже не делает шага навстречу, чтобы сократить угол обстрела.

Фактически он просто предлагает игроку соперника не попасть в него, и тогда будет гол. Большой привет аж двум тренерам вратарей «Арсенала» и еще одному голкиперу, которого недавно всерьез предлагали рассмотреть для сборной России.

Сухов даже не бьет в угол. Мяч после его удара летит между Габуловым и Александровым. Болгарский защитник пытается хотя бы подставить ногу под этот удар, Габулов просто провожает мяч глазами.

Где находятся в этот момент остальные игроки «Арсенала» – неизвестно. Наверное, томились в ожидании чудо-паса на чужой половине поля. Ведь, по словам главного тренера, этот матч обязательно надо было выигрывать. А вот крикнуть команде, попросить хотя бы в эти последние минуты отойти назад, отстоять ничью, оказалось выше понимания ситуации.

Кирьяков в очередной раз оставался просто зрителем, только что арсенальским шарфом не размахивал.

Не нашлось лидера и среди игроков и на поле, который бы отдал аналогичное указание.

Вот и все, что надо знать об игре «Уфа» — «Арсенал». Нет, есть еще один интересный момент. За весь матч игроки «Арсенала» ни разу не попали в створ ворот соперника. Били-били, аж четыре раза, но все мимо.

Да, девяносто минут команда сражалась, проявляла характер. Но чего стоят эти усилия, если в самой концовке большинство футболистов просто бросили играть, и дожидались финального свистка. А те, что оказались задействованы в ключевом эпизоде игры, не сделали попытки помешать забить мяч.

Может быть, этой команде просто не хватает куража, положительного эмоционального фона, но разве это не мастерство главного тренера — вовремя встряхнуть, оживить коллектив? Стоит команде что-то выиграть, возрадоваться, как тут же она получает ответный удар уже в следующей игре.

И все возвращается на круги своя. Совместные посиделки в ресторане тоже не спасают. Похоже, никаких других рецептов сплотить команду у нынешнего руководства нет. «Арсенал» просто доигрывает сезон под шаманские причитания главного тренера: «В этой игре мы опять накосячили, но в следующей ошибаться уже нельзя».

А потом наступает следующая игра, за ней еще одна, а в команде только и делают, что анализируют свои ошибки.

Что будет дальше?

Кирьяков и его команда просто недостойны своих болельщиков, которые по-прежнему заполняют трибуны, несмотря на то, что «Арсенал» стоит на вылет. И не просто заполняют, а создают поддержку, которой позавидовали бы многие лидеры чемпионата. Но любовь у Тулы с нынешним «Арсеналом» какая-то классическая, безответная. Большинству футболистов даже лень подойти к трибунам поблагодарить их за поддержку.

После матча с «Крыльями Советов» толпу так называемых футболистов кто-то все же приостановил, и они дежурно побрели к Восточной трибуне изобразить одобрямс. По телевизионной картинке из Уфы сложилось впечатление, что ничего подобного в этот раз даже не случилось. Прозвучал свисток, и суперпрофессионалы отправились в раздевалку. На то, чтобы поблагодарить болельщиков, которые тащились за тысячу километров, чтобы стать свидетелями их позора, не нашлось мужества.

Опять же это относится не ко всем. Тем, кто пришел в команду до Кирьякова, не надо ни о чем напоминать. Они помнят, для кого играют. А вот большинство зимних «спасителей», похоже, интересуют только долгожданные смс с сообщением о том, что деньги по контракту поступили на карточку. Это ж надо было так «усилиться».

Игра с «Крыльями Советов» началась с переклички «Кирьяков, уходи» и банера «Чемодан! Вокзал! Орел!». Сам главный тренер кокетливо назвал этот банер «красивым». Продолжилась штрафами за поведение зрителей и несогласованные банеры от РФПЛ.

Похоже, чтобы избежать штрафов в ближайшей игре с «Ростовом», президенту клуба Аджоеву придется самолично подписывать разрешения на «Чемоданвокзалорел», потому что эти и подобные банеры все равно будут.

Равно как и агрессивное скандирование в адрес человека, отношение к которому в Туле, равно как и к остальному руководству клуба, почти равнозначно ненависти.

И ничего не предвещает, что кто-то в «Арсенале» способен сделать шаг навстречу и снизить градус накала. Хотя бы объясниться с болельщиками.

А ведь всего лишь болельщикам хочется сейчас услышать ответы максимум на два вопроса. Правда ли, что без Кирьякова у тульского футбола нет никакого будущего? Что будет с командой, когда она вылетит в ФНЛ? Будут ли нынешние спонсоры поддерживать «Арсенал» в следующем сезоне?

Причем, если ответ на первый вопрос для всех давно очевиден, то относительно второго ответ пора бы услышать.
 

статистика по игре

30 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».
«Уфа» — «Арсенал» — 1:0 (0:0).
Гол: Сухов (90).
«Арсенал»: Габулов, Вергара, Сунзу (Денисов, 45), Боурчану, Александров, Беляев, Максимов (Расич, 57), Думбия, Комбаров, Бурмистров (Горбатенко, 83), Шевченко.
Предупреждены: Аликин — Вергара.
Судья — Евгений Турбин (Москва).

Сюжет: Арсенал
Аналитика: «Арсенал» показал футбол будущего
Спорт
Аналитика: «Арсенал» показал футбол будущего
27 апреля, в 14:52, 55 5475 12
«Арсенал» одержал долгожданную победу
Спорт
«Арсенал» одержал долгожданную победу
26 апреля, в 21:20, 175 6853 5
Молодежка «Арсенала» уверенно обыграла «Крылья Советов»
Спорт
Молодежка «Арсенала» уверенно обыграла «Крылья Советов»
25 апреля, в 15:46, 22 1093 1
«Арсенал»: в ожидании чуда
Спорт
«Арсенал»: в ожидании чуда
24 апреля, в 12:51, 58 2341 7
Все новости сюжета
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 14:19 +3
Другие статьи по темам
Событие
арсеналфутболтульский футбол
Люди
Сергей Кирьяков
Место
УфаТула
Прочее
аналитика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Эндуро-фест: тульские байкеры прокатились по родным ухабам
Эндуро-фест: тульские байкеры прокатились по родным ухабам
Инфографика: как тулякам бесплатно проверить здоровье на диспансеризации
Инфографика: как тулякам бесплатно проверить здоровье на диспансеризации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика