Аналитика: «Арсенал» не достоин своих болельщиков

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы ПФК «Арсенал».

С интервалом в три дня «Арсенал» подарил болельщикам надежду, обыграв «Крылья», и почти тут же ее отобрал.

Поражение в Уфе показало, что эта команда не способна бороться за сохранение места в премьер-лиге. Ей все равно.

Работа над ошибками

Гол, забитый «Уфой» — самый очевидный показатель того, что происходит в «Арсенале», и хочет ли команда отдавать все силы борьбе за сохранение места в премьер-лиге.

Последняя минута матча. Последняя! Счет 0:0 ну точно лучше, чем ничего. И даже одно набранное очко может оказаться решающим.

Да еще в концовке матча «Уфа» пошла на завершающий штурм, и у ворот «Арсенала» было жарко. Только за последние четыре минуты хозяева и угловой подали, и нанесли несколько ударов по воротам Габулова. Потом оборона гостей проспала в своей штрафной Пауревича, но тот из голевой позиции пробил мимо. Первый звоночек в компенсированное время прозвучал, но его никто не услышал. А буквально через минуту случилось то, что случилось.

Кротов принял заброс в штрафную, и поборолся за мяч. Против него — только один защитник. На последней минуте игры, в которой ничья команду более чем устраивает. Нападающий хозяев выиграл эту борьбу, и откинул мяч в сторону, где Сухов — один! Совсем один! Опять же на последней минуте игры, в которой ничья команду более чем устраивает.

В этот момент точно известно, где находятся только два игрока «Арсенала». Болгарский защитник Александров, пришедший в команду как укрепление этой зимой, в борьбу не вступает, и прижимается к штанге. Капитан команды Габулов, тоже «усиливший» «Арсенал» этой зимой, остается на ленточке, и даже не делает шага навстречу, чтобы сократить угол обстрела.

Фактически он просто предлагает игроку соперника не попасть в него, и тогда будет гол. Большой привет аж двум тренерам вратарей «Арсенала» и еще одному голкиперу, которого недавно всерьез предлагали рассмотреть для сборной России.

Сухов даже не бьет в угол. Мяч после его удара летит между Габуловым и Александровым. Болгарский защитник пытается хотя бы подставить ногу под этот удар, Габулов просто провожает мяч глазами.

Где находятся в этот момент остальные игроки «Арсенала» – неизвестно. Наверное, томились в ожидании чудо-паса на чужой половине поля. Ведь, по словам главного тренера, этот матч обязательно надо было выигрывать. А вот крикнуть команде, попросить хотя бы в эти последние минуты отойти назад, отстоять ничью, оказалось выше понимания ситуации.

Кирьяков в очередной раз оставался просто зрителем, только что арсенальским шарфом не размахивал.

Не нашлось лидера и среди игроков и на поле, который бы отдал аналогичное указание.

Вот и все, что надо знать об игре «Уфа» — «Арсенал». Нет, есть еще один интересный момент. За весь матч игроки «Арсенала» ни разу не попали в створ ворот соперника. Били-били, аж четыре раза, но все мимо.

Да, девяносто минут команда сражалась, проявляла характер. Но чего стоят эти усилия, если в самой концовке большинство футболистов просто бросили играть, и дожидались финального свистка. А те, что оказались задействованы в ключевом эпизоде игры, не сделали попытки помешать забить мяч.

Может быть, этой команде просто не хватает куража, положительного эмоционального фона, но разве это не мастерство главного тренера — вовремя встряхнуть, оживить коллектив? Стоит команде что-то выиграть, возрадоваться, как тут же она получает ответный удар уже в следующей игре.

И все возвращается на круги своя. Совместные посиделки в ресторане тоже не спасают. Похоже, никаких других рецептов сплотить команду у нынешнего руководства нет. «Арсенал» просто доигрывает сезон под шаманские причитания главного тренера: «В этой игре мы опять накосячили, но в следующей ошибаться уже нельзя».

А потом наступает следующая игра, за ней еще одна, а в команде только и делают, что анализируют свои ошибки.

Что будет дальше?

Кирьяков и его команда просто недостойны своих болельщиков, которые по-прежнему заполняют трибуны, несмотря на то, что «Арсенал» стоит на вылет. И не просто заполняют, а создают поддержку, которой позавидовали бы многие лидеры чемпионата. Но любовь у Тулы с нынешним «Арсеналом» какая-то классическая, безответная. Большинству футболистов даже лень подойти к трибунам поблагодарить их за поддержку.

После матча с «Крыльями Советов» толпу так называемых футболистов кто-то все же приостановил, и они дежурно побрели к Восточной трибуне изобразить одобрямс. По телевизионной картинке из Уфы сложилось впечатление, что ничего подобного в этот раз даже не случилось. Прозвучал свисток, и суперпрофессионалы отправились в раздевалку. На то, чтобы поблагодарить болельщиков, которые тащились за тысячу километров, чтобы стать свидетелями их позора, не нашлось мужества.

Опять же это относится не ко всем. Тем, кто пришел в команду до Кирьякова, не надо ни о чем напоминать. Они помнят, для кого играют. А вот большинство зимних «спасителей», похоже, интересуют только долгожданные смс с сообщением о том, что деньги по контракту поступили на карточку. Это ж надо было так «усилиться».

Игра с «Крыльями Советов» началась с переклички «Кирьяков, уходи» и банера «Чемодан! Вокзал! Орел!». Сам главный тренер кокетливо назвал этот банер «красивым». Продолжилась штрафами за поведение зрителей и несогласованные банеры от РФПЛ.

Похоже, чтобы избежать штрафов в ближайшей игре с «Ростовом», президенту клуба Аджоеву придется самолично подписывать разрешения на «Чемоданвокзалорел», потому что эти и подобные банеры все равно будут.

Равно как и агрессивное скандирование в адрес человека, отношение к которому в Туле, равно как и к остальному руководству клуба, почти равнозначно ненависти.

И ничего не предвещает, что кто-то в «Арсенале» способен сделать шаг навстречу и снизить градус накала. Хотя бы объясниться с болельщиками.

А ведь всего лишь болельщикам хочется сейчас услышать ответы максимум на два вопроса. Правда ли, что без Кирьякова у тульского футбола нет никакого будущего? Что будет с командой, когда она вылетит в ФНЛ? Будут ли нынешние спонсоры поддерживать «Арсенал» в следующем сезоне?

Причем, если ответ на первый вопрос для всех давно очевиден, то относительно второго ответ пора бы услышать.



статистика по игре

30 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Уфа» — «Арсенал» — 1:0 (0:0).

Гол: Сухов (90).

«Арсенал»: Габулов, Вергара, Сунзу (Денисов, 45), Боурчану, Александров, Беляев, Максимов (Расич, 57), Думбия, Комбаров, Бурмистров (Горбатенко, 83), Шевченко.

Предупреждены: Аликин — Вергара.

Судья — Евгений Турбин (Москва).