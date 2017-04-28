Как будут работать тульские МРЭО в майские праздники?

УГИБДД информирует жителей Тульской области об изменениях в графике работы отделений МРЭО.

Отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области информирует об изменениях в режиме работы МРЭО в майские праздники.

Отделения №1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12:

работают 29 апреля, 2, 3, 4, 5 и 6 мая,

29 апреля, 2, 3, 4, 5 и 6 мая, отдыхают 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая.

Отделение №3:

работает 30 апреля, 2, 3, 4 и 7 мая,

30 апреля, 2, 3, 4 и 7 мая, отдыхает 29 апреля, 1, 5, 6, 8 и 9 мая.

С 10 мая все отделения работают по основному графику!

Напомним, отделения МРЭО ГИБДД расположены по следующим адресам: