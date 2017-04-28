Как будут работать тульские МРЭО в майские праздники?
УГИБДД информирует жителей Тульской области об изменениях в графике работы отделений МРЭО.
Отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области информирует об изменениях в режиме работы МРЭО в майские праздники.
Отделения №1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12:
- работают 29 апреля, 2, 3, 4, 5 и 6 мая,
- отдыхают 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая.
Отделение №3:
- работает 30 апреля, 2, 3, 4 и 7 мая,
- отдыхает 29 апреля, 1, 5, 6, 8 и 9 мая.
С 10 мая все отделения работают по основному графику!
Напомним, отделения МРЭО ГИБДД расположены по следующим адресам:
- отделение №1 (192 км автодороги «Крым»)
- отделение №3 (Тула, ул. Дзержинского, 15-г)
- отделение №6 (Алексин, ул. Кутузова, 7)
- отделение №7 (Донской, ул. Заводская, 1А)
- отделение №8 (Ефремов, Тульское шоссе, 139)
- отделение №9 (Киреевск, ул. Дорожников, 5)
- отделение №10 (Новомосковск, Узловской пр., 5)
- отделение №11 (Суворов, ул. Строителей, 2)
- отделение №12 (Щекино, ул. Лукашина, 18)
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