В Киреевске пьяный водитель спровоцировал аварию

Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.

В результате были госпитализированы две женщины – 1963 и 1991 годов рождения.

27 апреля в 18.30 на улице Горняков в городе Киреевске нетрезвый мужчина 1975 года рождения спровоцировал ДТП.

Он, управляя автомобилем ВАЗ-211540, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz под управлением девушки 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Daewoo, женщина 1963 года рождения, которые с различными травмами были госпитализированы.