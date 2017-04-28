новости
новости
Регистрация
В Киреевске пьяный водитель спровоцировал аварию
Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.

В Киреевске пьяный водитель спровоцировал аварию

В результате были госпитализированы две женщины – 1963 и 1991 годов рождения.

27 апреля в 18.30 на улице Горняков в городе Киреевске нетрезвый мужчина 1975 года рождения спровоцировал ДТП.

Он, управляя автомобилем ВАЗ-211540, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz под управлением девушки 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Daewoo, женщина 1963 года рождения, которые с различными травмами были госпитализированы. 

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 10:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКиреевск
Прочее
ДТПстолкнулись два автомобиляесть пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как будут работать тульские МРЭО в майские праздники?
Как будут работать тульские МРЭО в майские праздники?
Теперь туляки могут сообщить о переполненной мусорке по смс
Теперь туляки могут сообщить о переполненной мусорке по смс
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика