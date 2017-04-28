В Заокском фельдшер не отличил ОРВИ от пневмонии

На фото погибший Сергей Левин

Жительница Заокского Татьяна Левина поделилась с нами историей о смерти брата: мужчина умер от пневмонии, в то время как фельдшер диагностировал у него ОРВИ.

Пока прокуратура третий месяц продолжает проверку, выезжавший на вызов фельдшер продолжает работать на скорой.

В конце января в Заокском от пневмонии умер 35-летний местный житель Сергей Левин. Родственники мужчины уверены, что если бы фельдшер скорой смогла правильно поставить диагноз, то трагедии можно было бы избежать.



Татьяна Левина

— Вечером в пятницу 28 января брат позвонил маме и сказал, что очень плохо себя чувствует и придёт к ней завтра. Мама ждала его все утро, звонила, но Сергей не брал трубку, — рассказывает Татьяна Левина.

На тот момент Сергей уже неделю пытался самостоятельно справиться с «простудой»: принимал жаропонижающие и прочие лекарства, но к медикам не обращался, говорил, что «отлежится». Лечение не действовало, ему становилось только хуже, и тогда-то он и решил попросить совета у мамы.

Наталья Левина

— Около трех часов дня я пошла к нему и на полпути к дому нашла его лежащим в сугробе, — рассказывает мать Сергея Наталья Левина. — Он шевелил ногами, пытался встать, но не мог, был очень бледный, бредил… Благо на улице не было мороза и Сережа не замёрз. Зять позвонил «112», чтобы вызвать скорую. Врач Заокской больницы по телефону рассказала, как диагностировать обморожение и что в этом случае делать, посоветовала растереть Сережу спиртом. И добавила: «Будет хуже, привезете или вызовете нас». Мужчину уложили в кровать, выполнили все рекомендации, но лучше ему не становилось.

— Вечером (это была суббота) около половины восьмого приехала старшая сестра Надя и, посмотрев на Сережу, вызвала скорую ещё раз, — рассказывает мать. — Приехала фельдшер Вероника Кирияк (по документам, правда, значилось, что на вызове должна была быть ее сестра-близнец Диана), сделала ему какой-то укол. Я настояла, чтобы его «послушали». Девушка сказала: «Дыхание жёсткое, утром в понедельник придёте к врачу и сделаете флюорографию».

Кто из сестер-фельдшеров приезжал на вызов к Сергею,

установит прокурорская проверка.

Наталья вместе с Надей просила отвезти Сережу в больницу, но, по словам матери, Кирияк сказала: ОРВИ, госпитализация не нужна.

Фельдшер заполнила документы о вызове, указала, где женщине дважды расписаться, и уехала. Взволнованная мать даже не посмотрела, под чем ставила подписи. Сергей уснул и проспал до восьми утра.

— Температура была, но Сережа был в сознании, встал, сходил в туалет. Через час захотел вновь, но встать не смог — отказали ноги. Сын сильно побледнел, — продолжает рассказ мать.

— Менее 12 часов прошло с момента визита фельдшеров, мама звонит мне: «Таня, у него ноги отказывают!» К этому времени он вновь начал бредить, губы сохли… Я вызвала еще раз скорую и сама поехала к нему. Мама по дороге мне опять звонит и кричит: «Таня! Он умирает!». Я не понимаю, как это возможно! Не может человек умирать от ОРВИ! По пути догоняем скорую… На 10 минут мы опоздали, фельдшеры лишь зафиксировали смерть, — говорит Татьяна.

— Примерно в полдень Серёжа приподнялся с кровати, но упал обратно на подушку и перестал дышать. Я поняла, что мой сын умер, — со слезами на глазах заканчивает рассказ Наталья.

Для установления причины смерти было произведено вскрытие, которое показало: мужчина умер от интоксикации и тотальной левосторонней пневмонии.

— Мы даже предположить такого не могли! Фельдшер же сказала, что ОРВИ, — недоумевает мать Сергея Наталья Левина. — Я считаю, что мой сын умер из-за того, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь, что его 28 января скорая не увезла в больницу, а фельдшер Кирияк, не разобравшись в ситуации, поставила неверный диагноз — ОРВИ.

Родственники обратились в прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что в карте вызова скорой медпомощи мать не глядя поставила за Сергея подпись под отказом от госпитализации.

— Этот фельдшер продолжает работать, но я уверена, что именно доктор Кирияк ненад­лежащим образом отнеслась к своим профессиональным обязанностям, что привело к смерти моего сына, — уверена Наталья.

— Молодой мужчина, 35 лет. Он в детях души не чаял. Не работал, но калымил, и все деньги шли на дочку и племянников. Дети — это была его отдушина. У него осталась 10-летняя дочь, которую он очень любил, — говорит Татьяна.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области подтвердили, что проверка по факту смерти Сергея Левина продолжается (ведется она в отношении Дианы Кирияк, которой, по словам матери, на вызове и не было).

— В действиях Дианы Кирияк могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Между тем без устранения противоречий, установленных в ходе проверки, направление материалов в следственный орган для рассмотрения вопроса о привлечении Кирияк к уголовной ответственности является преждевременным. Проверка в данной части будет продолжена, — говорится в официальном ответе ведомства.

Кстати, и.о. главврача Заокской районной больницы Оксана Ласенко в телефонном разговоре с корреспондентом «Слободы» сказала, что путаницы быть не может — приезжала на вызов Диана Кирияк.

— Сейчас идет проверка, поэтому подробно я вам не могу рассказать. Состояние Сергея было тяжелым, температура высокая, без обследования сложно поставить правильный диагноз — он нуждался в госпитализации, но сам от неё отказался, — пояснила Оксана Ласенко.