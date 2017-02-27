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За выходные в Тульской области поймали 60 пьяных водителей

За выходные в Тульской области поймали 60 пьяных водителей

Из них 20 отказались «дышать в трубочку».

Как сообщили в областном УГИБДД, за минувшие праздничные и выходные дни с 22 по 26 февраля 2017 года было выявлено 60 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.

40 из них привлечены к административной ответственности по ст 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 20 – по ст. 12.26 КоАП РФ (отказались пройти освидетельствование). По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Заметили пьяного за рулем? Звоните в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по Туле:
32-45-00, 32-45-02.

 

сегодня, в 11:55 +2
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