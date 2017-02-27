В Тульской области за неделю 8000 человек заболели гриппом и ОРВИ

В регионе активность гриппа остается высокой, – сообщает Роспотребнадзор. Всего за прошедшую неделю (20–26 февраля 2017 года ) в области зарегистрировано 8026 случаев заболеваний, что выше эпидпорога на 1,9%.

При этом относительно предыдущей недели заболеваемость снизилась.

В разрезе отдельных возрастных групп отмечается превышение эпидпорога среди детей 7−14 лет, в остальных группах заболеваемость ниже порога.

В Туле за неделю зарегистрировано 3724 случая гриппа и ОРВИ, что ниже эпидпорога на 25,9%. По отдельным возрастным группам порог не превышен.

Превышение порогового уровня отмечается среди совокупного населения Плавского района на 8,7%, в остальных муниципальных образованиях заболеваемость ниже порога.

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на прошедшей неделе учебный процесс частично приостанавливался в 16 классах 10 школ (Кимовский, Новомосковский, Плавский районы и Донской) и 1 группе 1 дошкольного образовательного учреждения (Кимовский район).

Уважаемые жители области! При обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, не отправляйте детей в школу или детский сад. Оставайтесь дома и вызовите врача на дом. Это позволит своевременно начать лечение и избежать осложнений, а также не заразить окружающих.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−07−06.