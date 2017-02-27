В детском саду Алексина на детей с потолка льется вода

Фото от родителей детей.

В редакцию портала обратились родители воспитанников одного из детсадов города Алексина. Они пожаловались, что в детском саду №19 в группах на втором этаже творится форменное безобразие: крыша протекает, и на детей сверху сыплется штукатурка и капает вода.

Один из родителей, который пришел на днях забирать ребенка, зашел в группу и был в шоке от увиденного.

«С потолка в оттепель и осадки льётся вода. Межшовные плитные пространства похожи на родники!»

Из мер спасения: тазики и ведра для сбора воды.

«Мы узнали о том, что происходит в группе, совершенно случайно - услышали обрывок разговора и зашли посмотреть. Причем, как мы выяснили позднее, такая картина там уже далеко не первый месяц, а может, и не первый год, и все это время никто вопрос о ремонте кровли не поднимал! А родители вообще были не в курсе: сами мы внутрь не проходим, а на собрании нам ни слова не сказали... Но нельзя же детей держать в такой группе, где на них прямо во время сна течет?» - возмущаются родители.



По словам родителей, есть группы, где всё ещё хуже.

Для уточнения ситуации Myslo связалcя с заведующей детского сада, Ириной Геннадьевной Чечулиной:

«Разумеется, мы знаем о состоянии крыши и потолков, и не сидим сложа руки. Мы уже обратились в соответствующие службы и известили о положении дел региональное министерство образования. Но сейчас мы стоим в очереди на ремонт. К тому же, пока снег не сойдет, никаких работ с кровлей проводить нельзя. Но как только все расстает, крышу отремонтируют».

Также заведующая уточнила, что протечка не такая сильная, и на головы детям, как утверждают родители, вода не капает.