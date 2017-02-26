Тульский оружейный завод празднует юбилей

Сегодня, 26 февраля 2017 года, исполняется 305 лет первому государственному оружейному заводу России.

Историю Тулы, города оружейников, невозможно представить без Тульского оружейного завода.

Легендарное предприятие веками ковало для Тулы славу оружейной столицы России, а для нашей страны – величие сильной и непобедимой державы.

История завода

Строительство Тульского оружейного завода началось 15 февраля 1712 года по именному Указу Петра I.

Предприятие оснащалось прогрессивным по тому времени оборудованием: водяными машинами, «вертельными» станками для сверления стволов, точилами, молотами, станками для «оттирания» — наружной и внутренней отделки стволов. Впервые в производстве механизмов стали использовать поверочные калибры. Применение самых передовых технологий 18 века значительно повысило качество выпускаемого оружия, и как результат - в одном из царских указов тульское оружие было признано за эталон.

В 1720 г. для вооружения русской армии выпускалось 22 тысячи надежных, легких пехотных и драгунских ружей, пистолетов с кремневым замком, а с 1749 г. начато массовое производство холодного оружия — клинков, сабель, палашей, шпаг.

Расцвет тульского оружейного мастерства

На вторую половину XVIII века приходится расцвет тульского оружейного мастерства. Необычайно возрос спрос на художественно украшенное тульское оружие и партикулярные изделия. Уникальное, удивительное по своему изяществу изобретение туляков — «алмазная грань» на металле и множество других секретов отделки изделий из металла и дерева уходят корнями именно в эту эпоху.

К концу XVIII века становятся известны имена таких прекрасных оружейников, как Иван Пушкин; Иван Лялин — создатель казнозарядного двуствольного кремневого ружья; Иван Полин — конструктор, создавший один из первых образцов многозарядного магазинного оружия.

Тульский оружейный завод в XIX веке

Реконструированный в XIX веке Тульский оружейный завод стал одним из лучших предприятий Европы. В 1879 г. завод освоил производство известной винтовки системы Бердана с усовершенствованным скользящим затвором. Была организована образцовая мастерская, где создавались собственные модели стрелкового и охотничьего оружия. Увеличился выпуск разнообразной продукции: одноствольных, и двуствольных шомпольных ружей, казнозарядных ружей центрального боя, гладкоствольных и комбинированных. В производстве стволов использовалась технология дамасской стали, разработанная при участии талантливого конструктора Мосина.

В течение нескольких лет С. И. Мосин занимался конструированием различных систем магазинных винтовок. В 1891 году по результатам сложных конструкторских испытаний систем Мосина и бельгийского фабриканта и конструктора А. Нагана винтовка русского, а вернее сказать, тульского конструктора, была принята на вооружение нашей армии под наименованием «Трехлинейная винтовка образца 1891 года».

Деятельность завода в годы ВОВ

В 1941—1945 годах, работая под девизом «Все для фронта, все для победы», тульские оружейники выпускали самозарядные винтовки СВТ-38/40, авиационную пушку «Швак», револьвер системы Наган и пистолет системы Токарева.

Работа завода в современных условиях

Тульский оружейный завод преобразован в 1993 году в открытое акционерное общество. В соответствии с приказом Госкорпорации Ростех в 2009 году ОАО «Тульский оружейный завод» вошел в оборонный холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы», что содействовало выполнению Государственной программы вооружения, реализации задач военно-технического сотрудничества России с иностранными партнерами, повышению конкурентоспособности продукции.

Следуя почти трехвековым традициям оружейного мастерства, завод предлагает покупателям и партнерам свою военную продукцию: высокоточные противотанковые ракеты с тандемной боевой частью 9М113М, предназначенные для поражения бронетанковой техники, оснащенной навесной динамической защитой, укрепленных огневых точек, низколетящих вертолетов; 9 мм малогабаритные автоматы АМ, имеющие размеры пистолета-пулемета, но по дальности эффективной стрельбы значительно превосходящие его и поражающие живую силу и небронированную технику на расстоянии до 200 м; 9 мм автоматы специальные АС и винтовки снайперские специальные ВСС с прицельной дальностью 400 м, предназначенные для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы, поражающие живую силу противника, защищенную бронежилетом.

Предприятие выпускает продукцию гражданского назначения, в том числе: легкие, простые и надежные охотничьи карабины, калибров 5,6 мм и 7,62 мм, комплектуемые магазинами различной емкости; двуствольные охотничьи ружья, комплектуемые стволами с различными сочетаниями калибров и дульных сужений; одноствольные охотничьи самозарядные ружья, предназначенные для различных видов охоты, с комплектом дульных насадок.

Сегодня можно смело утверждать: тульским оружейникам есть что предложить как землякам, так и потенциальным покупателям. Доказательством этого является активное участие завода в международных специализированных выставках, таких как «Милипол-2013» Париж, «DSA-2014» Куала-Лумпур и другие.