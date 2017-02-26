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Тульский «Арсенал» обыграл тбилисский «Динамо»

Тульский «Арсенал» обыграл тбилисский «Динамо»

В товарищеском матче на сборе в Турции Тульский «Арсенал» нанес поражение тбилисскому «Динамо» со счетом 2:1.

В своем заключительном контрольном матче на сборе в Турции тульский «Арсенал» обыграл «Динамо» Тбилиси – 2:1. Решающим стал автогол Лаши Тотадзе на шестой добавленной минуте встречи.

Также у туляков отличился Игорь Шевченко.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Буранов, 72), Сунзу, Вергара (Ершов, 65), Горбатенко, Бурчану, Александров (Аджоев, 82), Бурмистров, Расич (Шевченко, 37).

Голы: Кутсия, 64 (0:1). Шевченко, 79 (1:1). Тотадзе, 90 - в свои ворота (2:1).

А 4 марта туляки сыграют с «Оренбургом» в 18-м туре РФПЛ.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:21 +2
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