Где в Туле 27 февраля не будет света

Это связано с плановыми ремонтными работами.

27 февраля, в понедельник, в Туле по ряду адресов отключат свет. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Свет отключат по следующим адресам:

ул. Вересаева, 20, 22;

ул. Демонстрации, 21, 27, 27 к. 1;

ул. Одоевская, 50;

ул. Дм. Ульянова, 31;

ул. Первомайская, 19, 48, 3А;

ул. Вознесенского, 3, 5, 7, 9;

ул. Рязанская, 14, 20, 10;

пр. Ленина, 129, 133А;

ул. Волоховская, 8, 10

ул. Железнодорожная, 1-10, 1А-7А;

ул. Парижской Коммуны, 2;

ул. Переносная, 2А, 2Б, 2-7;

ул. Кропоткина, 2;

ул. Грибоедова, 1-28

ул. Чмутова,113, 115, 117;

4-й Полюсный пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.);

8-й пр-зд, 2;

9-й пр-зд, 1;

18-й пр-зд, 32-38.

п. 1-й Западный:

ул. Д. Бедного, 21Б, 27, 28, 30;

ул. Жуковского, 1-5 (нечётн.), 6-10 (чётн.), 11;

ул. Белинского, 2, 6, 8, 10, 14;

ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-15 (нечётн.);

ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.);

ул. Никитина, 15-37 (нечётн.), 5-12 (чётн.)

п. Хомяково:

ул. Садовая, 3

ул. Революции, 2

п. Южный: