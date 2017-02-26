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Где в Туле 27 февраля не будет света

Где в Туле 27 февраля не будет света

Это связано с плановыми ремонтными работами.

27 февраля, в понедельник, в Туле по ряду адресов отключат свет. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
 
Свет отключат по следующим адресам:
 
  • ул. Вересаева, 20, 22;
  • ул. Демонстрации, 21, 27, 27 к. 1;
  • ул. Одоевская, 50;
  • ул. Дм. Ульянова, 31;
  • ул. Первомайская, 19, 48, 3А;
  • ул. Вознесенского, 3, 5, 7, 9;
  • ул. Рязанская, 14, 20, 10;
  • пр. Ленина, 129, 133А;
  • ул. Волоховская, 8, 10
  • ул. Железнодорожная, 1-10, 1А-7А;
  • ул. Парижской Коммуны, 2;
  • ул. Переносная, 2А, 2Б, 2-7;
  • ул. Кропоткина, 2;
  • ул. Грибоедова, 1-28
  • ул. Чмутова,113, 115, 117;
  • 4-й Полюсный пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.);
  • 8-й пр-зд, 2;
  • 9-й пр-зд, 1;
  • 18-й пр-зд, 32-38.

п. 1-й Западный:

  • ул. Д. Бедного, 21Б, 27, 28, 30;
  • ул. Жуковского, 1-5 (нечётн.), 6-10 (чётн.), 11;
  • ул. Белинского, 2, 6, 8, 10, 14;
  • ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-15 (нечётн.);
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.);
  • ул. Никитина, 15-37 (нечётн.), 5-12 (чётн.)

п. Хомяково:

  • ул. Садовая, 3
  • ул. Революции, 2

п. Южный:

  • ул. Лесная, 3, 5, 6, 8, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 16, 16А, 31, 33, 38, 42.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:45 0
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