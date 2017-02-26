Где в Туле 27 февраля не будет света
Это связано с плановыми ремонтными работами.
27 февраля, в понедельник, в Туле по ряду адресов отключат свет. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Свет отключат по следующим адресам:
- ул. Вересаева, 20, 22;
- ул. Демонстрации, 21, 27, 27 к. 1;
- ул. Одоевская, 50;
- ул. Дм. Ульянова, 31;
- ул. Первомайская, 19, 48, 3А;
- ул. Вознесенского, 3, 5, 7, 9;
- ул. Рязанская, 14, 20, 10;
- пр. Ленина, 129, 133А;
- ул. Волоховская, 8, 10
- ул. Железнодорожная, 1-10, 1А-7А;
- ул. Парижской Коммуны, 2;
- ул. Переносная, 2А, 2Б, 2-7;
- ул. Кропоткина, 2;
- ул. Грибоедова, 1-28
- ул. Чмутова,113, 115, 117;
- 4-й Полюсный пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.);
- 8-й пр-зд, 2;
- 9-й пр-зд, 1;
- 18-й пр-зд, 32-38.
п. 1-й Западный:
- ул. Д. Бедного, 21Б, 27, 28, 30;
- ул. Жуковского, 1-5 (нечётн.), 6-10 (чётн.), 11;
- ул. Белинского, 2, 6, 8, 10, 14;
- ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-15 (нечётн.);
- ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.);
- ул. Никитина, 15-37 (нечётн.), 5-12 (чётн.)
п. Хомяково:
- ул. Садовая, 3
- ул. Революции, 2
п. Южный:
- ул. Лесная, 3, 5, 6, 8, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 16, 16А, 31, 33, 38, 42.
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