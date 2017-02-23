Потребительская корзина в Тульской области подорожала

Сейчас она составляет в среднем 3825,8 рубля, что на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России выросла на один процент и составила чуть больше 3726 рубля. Такие данные по итогам января приводит Росстат.

Для Центрального федерального округа средняя цена потребительской корзины составила 3825,8 рубля, что на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце.

Из субъектов ЦФО самым дорогим ожидаемо оказался город Москва (4505,4 рубля).

Самым доступным регионом в плане покупки продуктов, причем не только в Центральном регионе, но и в России в целом, стала Курская область (3069,5 рубля).

Самым дорогим в России оказался продуктовый набор на Чукотке - свыше 8431 рублей.

В январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 0,6 процента.

Справка

Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, которая используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В него включено все, что теоретически требуется человеку для здорового питания: от хлеба и молока - до мяса, рыбы и фруктов.