Потребительская корзина в Тульской области подорожала
Сейчас она составляет в среднем 3825,8 рубля, что на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце.
Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России выросла на один процент и составила чуть больше 3726 рубля. Такие данные по итогам января приводит Росстат.
Для Центрального федерального округа средняя цена потребительской корзины составила 3825,8 рубля, что на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце.
Из субъектов ЦФО самым дорогим ожидаемо оказался город Москва (4505,4 рубля).
Самым доступным регионом в плане покупки продуктов, причем не только в Центральном регионе, но и в России в целом, стала Курская область (3069,5 рубля).
Самым дорогим в России оказался продуктовый набор на Чукотке - свыше 8431 рублей.
В январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 0,6 процента.
Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, которая используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В него включено все, что теоретически требуется человеку для здорового питания: от хлеба и молока - до мяса, рыбы и фруктов.