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В Новомосковске мужчина пытался выкрасть из магазина комплект постельного белья

В Новомосковске мужчина пытался выкрасть из магазина комплект постельного белья

Его действия пресекли охранники торговой точки и вызвали полицию.

В Новомосковске полицейские выясняют обстоятельства покушения на кражу.

По предварительным данным, 51-летний безработный ранее судимый местный житель пытался похитить из магазина комплект постельного белья.

Но по пути к выходу злоумышленника остановили сотрудники службы безопасности торговой точки. Они вызвали на место происшествия полицейских. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 0
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