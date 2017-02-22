В Новомосковске мужчина пытался выкрасть из магазина комплект постельного белья

В Новомосковске полицейские выясняют обстоятельства покушения на кражу.

По предварительным данным, 51-летний безработный ранее судимый местный житель пытался похитить из магазина комплект постельного белья.

Но по пути к выходу злоумышленника остановили сотрудники службы безопасности торговой точки. Они вызвали на место происшествия полицейских. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.