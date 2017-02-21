Какие улицы Тулы останутся без электричества 22 февраля

Фото: info.tatcenter.ru

Некоторые дома отключат от электроснабжения уже в 8.30 в связи с предусмотренными техническими регламентами плановыми работами.

Скорректировать свои планы придётся жителям 25 улиц:

ул. Союзная, 1,

ул. Революции, 4, 2, 5,

п. Южный: ул. Лесная, 3, 5, 6, 8, 9, 9-а, 11, 11-а, 11-б, 12, 13, 13-а, 16, 16-а, 31, 33, 38, 42,

ул. Шахтёрская, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 45-а,

п. Южный: ул. Первомайская, 1-10,

ул. Транспортная, 5-9,

ул. Станционная, 5-17,

ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.),

ул. Овражная, 36-44 (чётн),

п. Горелки: Горнизонный пр-зд, 1, 2, 5, 8,

ул. Большая, 2-12,

пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.), 1-а, 3-а,

ул. К. Маркса, 1,

Демидовская плотина, 2, 4, 6,

Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),

1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),

18-й пр-зд, 4-12 (чётн.),

ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22-а (чётн.),

ул. Кабакова, 38,

6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

ул. Пороховая, 3,

ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.),

ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.),

ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.),

ул. Курковая, 5,

ул. Набережная Дрейера, 48-50 (чётн.).