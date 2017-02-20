У туляка в машине полицейские нашли наркотики

В Туле полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ. У сотрудников полиции была информация, что 54-летний безработный, ранее не судимый мужчина может перевозить в своем автомобиле наркотики. Эти сведения подтвердились.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили у него полимерный сверток с веществом, похожим на наркотическое.

Экспертиза выявила, что у мужчины хранился метадон массой 20,64 г.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за деяние в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.