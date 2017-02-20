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«Арсенал» присоединился к программам УЕФА и ФИФА

«Арсенал» присоединился к программам УЕФА и ФИФА

Канониры будут бороться с дискриминацией в футболе.

Тульский «Арсенал» присоединился к программам РФС, УЕФА и ФИФА по борьбе против дискриминации в футболе. Расизму нет места не только в футболе, но и в жизни!

Руководство, тренеры, игроки, административный и технический персонал клуба заявляют о полном неприятии расизма, расовой или иной дискриминации и о недопустимости любых проявлений национальной или религиозной нетерпимости.

В основе политики, проводимой «Арсеналом», всегда было, есть и будет стремление искоренить расовую дискриминацию.

Со стороны клуба постоянно проводится разъяснительная работа в болельщицкой среде на тему неприятия расизма.

– Вокруг нашего клуба и на стадионе собираются люди, для которых главным является игра, а не расистские идеи, коим не место на спортивных аренах! Единственно возможная форма противостояния команд — честная спортивная борьба, основанная на уважении соперника, – заявляет клубная пресс-служба.

«Арсенал» всегда был интернациональным клубом, в котором дружно жили, работали и добивались больших побед люди разных национальностей и вероисповеданий.

– Уверены, что, только уважая своих соперников и не делая различий по национальному или религиозному признаку, мы сможем добиться успехов. Это касается всей спортивной и общественной деятельности ПФК «Арсенал» как в настоящем, так и в будущем. Мы всячески поддерживаем инициативы, которые направлены против проявления расизма, и призываем всех своих болельщиков руководствоваться только этими принципами!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:38 0
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