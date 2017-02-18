39-летний туляк выпал из окна 12 этажа в Коломне

15 февраля из окна одного из номеров гостинцы «Коломна», расположенного на 12 этаже, выпал мужчина, об этом сообщает портал «Новости Коломны». Мужчина, работавший поваром в одном из кафе города, был зарегистрирован в городе Туле.

Упав на козырек четвертого этажа, он разбился насмерть.

«Пока криминальных составляющих в этом поступке не обнаружено. Порядок в номере не нарушен, следов взлома нет. На данный момент ведется проверка в целях установления причин случившегося», - сообщила старший инспектор управления по связи со СМИ МУ МВД России «Коломенское» Наталья Алифанова.

Как сообщают правоохранители, дверь номера была закрыта изнутри, на теле погибшего нет следов побоев и борьбы. Проведенная проверка установила, что финансовых затруднений у мужчины не было.

На данный момент все материалы переданы в Следственный комитет. Ведется следствие.