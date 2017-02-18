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39-летний туляк выпал из окна 12 этажа в Коломне

39-летний туляк выпал из окна 12 этажа в Коломне

Упав на козырек четвертого этажа, мужчина разбился насмерть. Причины происшествия устанавливаются.

15 февраля из окна одного из номеров гостинцы «Коломна», расположенного на 12 этаже, выпал мужчина, об этом сообщает портал «Новости Коломны». Мужчина, работавший поваром в одном из кафе города, был зарегистрирован в городе Туле.

Упав на козырек четвертого этажа, он разбился насмерть.

«Пока криминальных составляющих в этом поступке не обнаружено. Порядок в номере не нарушен, следов взлома нет. На данный момент ведется проверка в целях установления причин случившегося», - сообщила старший инспектор управления по связи со СМИ МУ МВД России «Коломенское» Наталья Алифанова.

Как сообщают правоохранители, дверь номера была закрыта изнутри, на теле погибшего нет следов побоев и борьбы. Проведенная проверка установила, что финансовых затруднений у мужчины не было.

На данный момент все материалы переданы в Следственный комитет. Ведется следствие.

сегодня, в 13:38 0
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