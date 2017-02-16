Глава города Липки: «Бюджету города не хватает денег на уборку улиц от снега»

Фото из архива Myslo.

Киреевская межрайонная прокуратура потребовала убрать от снега тротуары в г. Липки и обеспечить безопасное движение тротуаров по улицам Больничной, Трудовой, Советской и Ленина. Жители жаловались в редакцию, что пройти по этим улицам с коляской, не подвергая свою и ребенка жизнь опасности, выходя на проезжую часть, невозможно.

– На этих улицах узкие тротуары и трактор, убирающий улицы, там не пройдет. А ручную уборку выполнять некому, –

пояснила глава МО Липки Инна Калугина.

По ее словам, бюджет города не позволяет нанять организацию, которая бы вручную выполняла расчистку улиц, а у той, которая работает сейчас, сил и средств хватает только на механизированную уборку.

– Бюджет города 16 млн рублей, это всего на год. Из этих денег мы каждый квартал отдаем по 100 тысяч рублей за механизированную уборку дорог.

Больше мы выделить просто не в состоянии, потому что за счет остальных средств мы должны платить в течение года зарплату работникам бюджетных организаций и рассчитываться за уличное освещение, содержание имущества и прочее, – уточнила Инна Калугина.

Ранее по факту публикации на сайте Myslo новости об отсутствии тротуаров в Липках ведомство провело проверку и установило, что дорожное покрытие по ул. Больничной, Трудовой, Советской, Ленина не обработано пескосмесью, противогололедным реагентом, а на пересечении улиц Трудовой и Больничной имеется колейность. Кроме того, местной администрацией не приняты меры к расчистке тротуаров от снега.

В результате пешеходы вынуждены двигаться по проезжей части, что создает опасность возникновения ДТП и нарушает права жителей.

По результатам проверки 13 февраля в отношении и. о. главы администрации города Липки возбуждено дело об административном правонарушении. 15 февраля прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушение и привлечь к ответственности виновных.

Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в межрайонной прокуратуре.