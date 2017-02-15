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Прокуратура потребовала расчистить тротуары от снега в Киреевском районе

Прокуратура потребовала расчистить тротуары от снега в Киреевском районе

В адрес и. о. главы администрации муниципального образования внесено представление.

8 февраля в редакцию Myslo обратились жители Липок Киреевского района. По их словам, в городе назрела реальная проблема: коммунальщики не чистят тротуары.

– Почему в Киреевском районе, в городе Липки, не могут сделать нормальные тротуары для пешеходов и мам с колясками?! — пишут жители. — По этим тротуарам не то что с коляской проехать, пешком не пройдешь! Мусор, грязь, ветки, снег! Люди вынуждены ходить по проезжей части, в том числе и с детьми, и рисковать жизнью на дороге!

Вдобавок нас начали штрафовать за нарушение правил дорожного движения! А нам-то и деться больше некуда.

По факту публикации новости на Myslo Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, что дорожное покрытие по улицах Больничной, Трудовой, Советской, Ленина не обработано пескосмесью, противогололедным материалом, что приводит к образованию наледи.

На пересечении улиц Трудовой и Больничной есть колейность — неровность дорожного покрытия.

Прокурорская проверка показала, что администрация МО не приняла меры к расчистке снежных образований с тротуаров по улице Советской, в районе домов № 30, 32, 34, по ул. Трудовой, Больничной, Ленина.

Пешеходы вынуждены переходить улицы по проезжей части. А это создает опасность для участников дорожного движения.

В отношении и.о. главы администрации МО г. Липки Киреевского района межрайпрокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Материал направлен для рассмотрения начальнику ОГИБДД ОМВД России по Киреевскому району.

Также и.о. главы администрации должен:

  • принять меры к надлежащему содержанию дорожно-уличной сети в Липках;
  • обработать противогололедным материалом дорожное покрытие по указанным улицам, очистить тротуары от снежных образований;
  • решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях закона.

Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в межрайонной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 +1
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