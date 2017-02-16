В Туле пройдет фестиваль семейного волейбола

23 и 24 февраля в Туле состоится фестиваль семейного волейбола, посвященный Дню защитника Отечества.

К участию допускаются семейные команды, состоящие из двух человек. Ребенок должен быть не старше 2001 года рождения. Родители обязаны иметь при себе паспорт, а дети — свидетельство о рождении.

В зависимости от количества заявленных команд, игры проводятся либо из двух партий до 15 очков, либо из одной до 21. Система проведения объявляется организаторами непосредственно перед началом соревнований.

Предварительные заявки принимаются до 21 февраля по электронным адресам dinamotula@list.ru, dendtula@rambler.ru или по факсу (4872) 36-75-51.

Команды, занявшие призовые места, наградят дипломами, медалями и ценными подарками.

Место проведения: Тула, ул. Жаворонкова, ЦПКиО, корпус 1, спортивный комплекс «Динамо».

Начало соревнований: 10.00.

Регистрация участников: с 9.00 до 9.40.