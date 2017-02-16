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В Тульской области ищут владельца опасного недостроя

В Тульской области ищут владельца опасного недостроя

Возведение здания несколько лет назад остановилось, и с тех пор строение пустует.

В редакцию Myslo обратились жители города Липки с просьбой помочь привлечь внимание местных властей к недострою, стоящему в город на улице Лермонтова.

По их словам, возведение многоэтажного здания несколько лет назад остановилось, и с тех пор строение пустует. Территория вокруг не огорожена, и дети беспрепятственно заходят в него.

Как пояснила глава МО Липки Инна Калугина, владелец здания – частное лицо, который живет в Туле. Администрация сейчас пытается найти его, чтобы заставить огородить территорию недостроя или снести его.

– Примерно в 2003 году он приобрел его в собственность и с тех пор зданием не занимался.

Но, к сожалению, каких-то серьезных мер воздействия мы не можем к нему применить.

Возможно придется через суд обязать его соблюдать действующие в Липках Правила благоустройства, пояснила Инна Калугина.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:56 +2
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