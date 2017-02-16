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В тульском монастыре один мужчина избил другого капустой

В тульском монастыре один мужчина избил другого капустой

Ссора с дракой произошли в коридоре братского корпуса Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря.

Мировой судья Белевского судебного района Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Утром 10 декабря подсудимый и потерпевший находились в коридоре братского корпуса Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря.

Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил капусту и ударил ею по голове своего оппонента, попав в переносицу, от чего у того пошла кровь.

Подсудимый был признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:50 +3
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Свято-Введенский монастырьударил капустой

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