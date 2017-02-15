В Туле на Гарнизонном проезде авария: нет электричества

Электричества нет с 14 февраля, и работы по восстановлению сети продлятся еще несколько часов.

В Myslo обратился читатель портала, сообщив, что в частном секторе, на Гарнизонном проезде с 14 февраля нет электричества, а один из проводов оборван и лежит на земле.

Мы связались с аварийной службой «Тулгорэлектросетей», чтобы уточнить ситуацию. Как сообщил диспетчер, на том участке сети произошла достаточно крупная поломка, перегорел один из проводов.