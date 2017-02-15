В центре Тулы ночью будут поднимать люки
Работники «Тулагорводоканала» будут ремонтировать колодцы на улице Советской в ночь на 16 февраля.
Работы по подъему смотровых люков городских коммуникаций на уровень асфальта начались 10 февраля.
В ходе ремонта специалисты снимают старое дорожное покрытие вокруг смотровых люков, ставят опорную плиту и доборные кольца, устанавливают и бетонируют смотровые люки, отсыпают щебнем с уплотнением.
В дальнейшем отремонтированные участки заасфальтируют. Работы уже выполнены по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, 189;
- пересечение улицы Октябрьской и улицы Токарева.
Продолжаются работы по подъему смотровых люков по ул. Октябрьской, 185.
В ночь на 16 февраля люки будут поднимать на улице Советской.
В ближайший месяц также планируется поднять до уровня асфальтового полотна 32 смотровых люка на магистральных улицах Тулы.