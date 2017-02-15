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В центре Тулы ночью будут поднимать люки
Может, во время работ "починят" и люк возле "белого дома"? Фото Дмитрия Дзюбина, 15.02.2017г.

В центре Тулы ночью будут поднимать люки

Работники «Тулагорводоканала» будут ремонтировать колодцы на улице Советской в ночь на 16 февраля.

Работы по подъему смотровых люков городских коммуникаций на уровень асфальта начались 10 февраля.

В ходе ремонта специалисты снимают старое дорожное покрытие вокруг смотровых люков, ставят опорную плиту и доборные кольца, устанавливают и бетонируют смотровые люки, отсыпают щебнем с уплотнением.

В дальнейшем отремонтированные участки заасфальтируют. Работы уже выполнены по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 189;
  • пересечение улицы Октябрьской и улицы Токарева.

Продолжаются работы по подъему смотровых люков по ул. Октябрьской, 185.

В ночь на 16 февраля люки будут поднимать на улице Советской.

В ближайший месяц также планируется поднять до уровня асфальтового полотна 32 смотровых люка на магистральных улицах Тулы.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:32 +1
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