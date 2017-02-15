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Директора хлебного предприятия в Тульской области подозревают в крупной неуплате налогов

Директора хлебного предприятия в Тульской области подозревают в крупной неуплате налогов

По версии следствия, 60-летний директор предоставил в налоговую липовые декларации и обманул государство на 55 млн рублей.

Следственный отдел по городу Щекино возбудил дело в отношении 60-летнего директора плавского хлебоприемного предприятия. Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с января 2012 по декабрь 2014 года подозреваемый, являясь генеральным директором предприятия, умышленно предоставил в налоговые органы декларации, содержащие ложные сведения. В результате чего уклонился от уплаты НДС путем создания фиктивного документооборота по сделкам и дальнейшим неправомерным получением налоговых вычетов на сумму более 55 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

К слову, именно в это же время на этом хлебоприемном предприятии случился мощный пожар. Myslo писал об этом в 2013 году. Сумма ущерба тогда составила около 1 млн рублей. Связаны эти происшествия или нет, решит следствие.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:19 +1
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