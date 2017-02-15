Как волейбольная «Тулица» возрождается из пепла

Фото Алексея Пирязева.

Несколько лет в Туле не было волейбола. Совсем. Все кардинально поменялось в 2016 году. Фонд «Перспектива» выделил средства на возрождение команды «Тулица».

За дело взялся опытный тренер — Екатерина Леонова. В короткие сроки удалось собрать команду и должным образом подготовить ее. Сейчас «Тулица» достигла больших успехов.

Тульские волейболистки выступают в высшей лиге «Б». Девчонки уже провели 16 матчей, из которых выиграли 13! В минувшие выходные (11 и 12 февраля) «Тулица» на своем поле принимала соперниц из московского «Луча». Игры были важные, ведь противостояние должно было решить, кто выйдет на первую строчку в турнирной таблице.

Тулячки не подвели своих болельщиков, которых, к слову, был полон зал в СК «Новое поколение». Оба матча волейболистки выиграли. Теперь «Тулица» — бесспорный лидер.

Этой победой тулячки гарантировали себе выход в финал. А это шанс побороться за место в высшей лиге «А».

Корреспонденты Myslo побывали на тренировке «Тулицы». Все девчонки максимально собраны, четко выполняют указания главного тренера. Сначала волейболистки пробежали несколько кругов.

После небольшой разминки волейболистки приступили к работе с мячом.

Девушки рассказали, что значит для них такой успех.

Анастасия Щуринова То, что мы находимся на первом месте, для меня — уверенность в дальнейших играх. Несмотря на то, что мы гарантировали себе место в финале, это не повод преждевременно расслабиться. У нас уже был печальный опыт, когда мы недооценили соперника. Больше таких ошибок не повторим, а наоборот — станем сильнее. Каждая игра для нас тяжелая. Мы чувствуем поддержку болельщиков. Помимо того, что они на играх придумывают всякие кричалки, чтобы нас подбодрить, они еще и ездят с нами на выездные игры.

Виктория Растыкус - Мы очень рады, что наконец-то на первом месте. Быть на вторых позициях — не для нас, ведь команда в Туле подбиралась именно для того, чтобы быть лидерами и в подгруппе, и в дальнейшем. Самые сложные игры были с «Лучом». Ведь именно в этих поединках и решалось, кто будет на первом месте. Нам отступать некуда было, нужно было только побеждать. Очень помогло, что матчи были домашние. Болельщики нас поддержали.

Елена Бояркина - Самые запоминающиеся игры в этом сезоне для меня — это в Череповце с «Северянкой-2». Ведь мы проигрывали в третьей партии и могли провалить эту игру. Считаю, что тренер соперниц допустил ошибку, а нам это сыграло на руку. Мы смогли переломить ход игры и победить. Наш тренер нашла нужные слова, поддержала нас и рассказала, что мы делаем не так. Сейчас команда должна еще больше собраться, ведь впереди очень сложные игры.

Главный тренер «Тулицы» Екатерина Николаевна Леонова поделилась с Myslo дальнейшими планами.

Екатерина Леонова - Задача перед нашей командой стоит серьезная — занять первое место и выйти в высшую лигу «А», другие варианты не рассматриваем. То, что мы находимся на первом месте, конечно, важно. Этот год для нас был серьезным и важным. От дальнейших результатов зависит будущее «Тулицы» и всего тульского волейбола. Сейчас на наши игры приходит много болельщиков. Зал полный, и мы рады этому.

Следующие игры тульские волейболистки проведут 4 и 5 марта в Рязани. А 11 и 12 марта «Тулица» сыграет домашние матчи с «Обнинском». Приходите поддержать девчонок. Давайте вместе возрождать тульский волейбол!