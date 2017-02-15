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Юные тульские футболисты стали чемпионами в Курске
Фото из группы ВКонтакте «Детская футбольная школа «Юниор» Тула».

Юные тульские футболисты стали чемпионами в Курске

Ребята из школы «Юниор» уверенно переиграли соперников.

Об успехе юных футболистов из тульской школы «Юниор» Myslo писал в начале февраля. Ребята в Санкт-Петербурге выиграли Всероссийский турнир. Подробнее об этом достижении читайте здесь.

Юниоры продолжают покорять новые футбольные вершины. На этот раз мальчишки стали чемпионами в Курске среди игроков 2009-2010 годов. На кубке «Победа» встретились восемь команд:

  • ФК «Победа» (Курск),
  • ФК ЦСКА-Ватутинки (Москва),
  • ФК «Авангард» (Курск),
  • ФК «Факел» (Курск),
  • ФШ «Юниор» (Тула),
  • ФШ «Юниор» (Орёл),
  • СДЮСШОР № 15 (Воронеж), 
  • ФК «Факел» (Белгород).

Турнир открыли известные российские футболисты — серебряные и бронзовые призеры чемпионата России, игроки национальной сборной в прошлом Валерий Есипов и Альберт Борзенков.

В упорной борьбе кубок чемпионов достался тульским юниорам. Поздравляем победителей!

А самая младшая команда тульской футбольной школы (детишки 2011 года рождения) приняла участие в открытом кубке КРО ОГО ВФСО «Динамо» и ДФШ «Юниор». Юные футболисты достойно боролись за призовое место, но, к сожалению, удача в этот раз была на стороне соперников. Но все достижения еще впереди!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:05 +1
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