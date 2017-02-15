Столица поддерживает проект благоустройства набережной Упы в Туле

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Алексея Дюмина и министра финансов РФ Антона Силуанова.

Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

Особое внимание было уделено созданию благоприятной городской среды областной столицы. В частности, речь шла о благоустройстве тульской набережной Упы.

На начальном этапе необходимо провести проектно-изыскательские работы. Для этого федеральный центр выделит региону помощь в размере 150 млн. рублей.

- Выделенные средства мы должны использовать максимально эффективно, это первый транш. Следующий этап – поиск инвестора на сумму 1,4 млрд. рублей для реализации проекта», - прокомментировал итоги встречи Алексей Дюмин.

Напомним, что о проекте «Тульская набережная» Губернатор заявил в своём Послании в декабре 2016 года. Речь идёт о восстановлении исторического русла реки Упы.

Благоустройство набережной поможет создать целостный облик исторического центра города и станет важным шагом к развитию современной туристической инфраструктуры региона.