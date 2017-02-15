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В Туле на улице Металлургов сбили пешехода
Фото Myslo.

В Туле на улице Металлургов сбили пешехода

ДТП произошло примерно в 18.30 около дома на Металлургов, 47.

Предположительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, в результате чего попал под колеса Reno Logan. За рулем находилась молодая женщина. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Это место на ул. Металлургов очень опасное: переход относительно далеко, подойти к нему неудобно. Поэтому люди перебегают улицу в неположенном месте. А движение довольно интенсивное, особенно в часы пик. К тому же этот участок дороги плохо освещен, поэтому заметить вечером пешехода трудно.

Подробности последуют. 


На месте происшествия почему-то находились две скорых. Пострадавшего перекладывали из одной машины в другую.


Водитель "Рено Логан", молодая женщина.

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ДТП на ул. Металлургов, Фото: 1
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 2
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 3
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 4
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 5
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 6
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 7
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сегодня, в 19:37 0
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