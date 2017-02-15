Как наказали дачного вора в Туле?

С 14 по 31 октября 2016 года мужчина в поселке Рудаково обворовывал дачи. Причиненный им ущерб составил 76 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УСД в Тульской области, Центральный районный суд г. Тулы рассмотрел уголовное дело по обвинению П. в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).