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Как наказали дачного вора в Туле?

Как наказали дачного вора в Туле?

С 14 по 31 октября 2016 года мужчина в поселке Рудаково обворовывал дачи. Причиненный им ущерб составил 76 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УСД в Тульской области, Центральный районный суд г. Тулы рассмотрел уголовное дело по обвинению П. в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. 

 

сегодня, в 20:33 +1
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