Освещение в Туле в переходе на улице Каминского вернут сегодня
Полиция начала поиски вандала, повредившего кабель.
На днях в Туле в переходе на улице Каминского неизвестные повредили кабель.
В результате вандальных действий нарушено электроснабжение - отсутствует освещение в переходе, -
сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству обратились в полицию с сообщением о происшествии. Восстановить электроснабжение в подземном переходе планируется сегодня.
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