Освещение в Туле в переходе на улице Каминского вернут сегодня

На днях в Туле в переходе на улице Каминского неизвестные повредили кабель.

В результате вандальных действий нарушено электроснабжение - отсутствует освещение в переходе, -

сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству обратились в полицию с сообщением о происшествии. Восстановить электроснабжение в подземном переходе планируется сегодня.