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Освещение в Туле в переходе на улице Каминского вернут сегодня

Освещение в Туле в переходе на улице Каминского вернут сегодня

Полиция начала поиски вандала, повредившего кабель.

На днях в Туле в переходе на улице Каминского неизвестные повредили кабель.

В результате вандальных действий нарушено электроснабжение - отсутствует освещение в переходе, - 

сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству обратились в полицию с сообщением о происшествии. Восстановить электроснабжение в подземном переходе планируется сегодня.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 08:25 0
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