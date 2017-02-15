Погода в Туле 15 февраля: сильный ветер и метель

Сегодня в Туле холодно и очень ветрено, местами метель и небольшой снег.

По данным сайта Метеоинфо, 15 февраля в Туле будет облачно. Ночью небольшой снег, местами метель, днем местами небольшой снег и гололедица.

Температура воздуха составит и ночью, и днем от -6 до -1 градуса. Но из-за сильного ветра будет казаться холоднее: ветер северный, северо-западный 8-13м/с, ночью порывы 13-18м/с.

Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба.