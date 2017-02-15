новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 15 февраля: сильный ветер и метель

Погода в Туле 15 февраля: сильный ветер и метель

Сегодня в Туле холодно и очень ветрено, местами метель и небольшой снег.

По данным сайта Метеоинфо, 15 февраля в Туле будет облачно. Ночью небольшой снег, местами метель, днем местами небольшой  снег и гололедица.

Температура воздуха составит и ночью, и днем от -6 до -1 градуса. Но из-за сильного ветра будет казаться холоднее: ветер северный, северо-западный 8-13м/с, ночью порывы 13-18м/с.

Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прогноз погоды

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Освещение в Туле в переходе на улице Каминского вернут сегодня
Освещение в Туле в переходе на улице Каминского вернут сегодня
Из-за сильного ветра центр Ясногорска остался без света
Из-за сильного ветра центр Ясногорска остался без света
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика