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Каждый третий туляк регулярно задерживается на работе

Каждый третий туляк регулярно задерживается на работе

А каждый пятый делает это ежедневно. Это показал опрос, проведенный Службой исследований HeadHunter.

Служба исследований HeadHunter провела опрос: как часто сотрудники тульских компаний задерживаются на работе по окончании рабочего дня. Опрос проводился 12-24 января 2017 года среди 6 774 сотрудников российских компаний.

Выяснилось, что в Тульской области большинству респондентов приходится задерживаться как минимум раз в неделю.

Несколько раз в неделю задерживаются 45% работников, 19% – не более одного раза в неделю и такое же количество посвящают себя работе сверхурочно каждый день. Стоит отметить, что 8% сотрудников тульских компаний повезло: им вообще не приходится задерживаться. Оставшиеся 6% и 4% соответственно остаются на работе подольше не более или менее одного раза в месяц.

Чаще всего опрошенным приходится задерживаться на 1-2 часа (65% респондентов).

20% остаются после работы менее чем на час. Однако 14% сотрудников тульских компаний отметили, что часто могут задерживаться на 3 и более часов.

Две основные причины, по которым сотрудники тульских компаний обычно задерживаются на работе, это ситуации, когда срочно нужно выполнить какую-то работу, или требование начальства (по 39% и 41% соответственно).

27% респондентов просто работается лучше в пустом офисе.

А вот 16% опрошенных не успевают выполнить поставленные задачи в течение дня.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:12 +3
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