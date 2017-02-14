Евгений Авилов поручил увеличить число дорожных бригад

Сейчас аварийно-восстановительным ремонтом дорог Тулы занимаются три бригады. Их количество планируется увеличить до пяти.

13 февраля на оперативном совещании глава администрации Тулы Евгений Авилов дал поручение проработать вопрос по увеличению числа бригад, осуществляющих аварийно-восстановительный ремонт.

Как отметил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Андрей Нагайцев, сейчас работы по ремонту асфальтового покрытия осуществляют три бригады.

Планируется, что в ближайшее время дополнительно будет задействовано еще две.

Сейчас работы по ремонту выполняют подрядные организации АО «Спецавтохозяйство» и ООО «ТрансДорСтрой». С 6 по 11 февраля специалистами подрядных организаций выполнен ремонт дорожного покрытия объемом 419 квадратных метров по следующим адресам:

улица Мосина;

улица Октябрьская;

Восточный обвод;

улица Советская;

проспект Ленина;

улица Мира.

На следующей неделе планируется провести ремонт на объектах:

улица Октябрьская,

улица Советская,

Хомяковское шоссе,

улица Мосина,

улица Мира,

Алексинское шоссе,

улица Демидовская Плотина,

улица Бондаренко,

Новомедвенский проезд,

улица Рязанская.

Работы по аварийно-восстановительному ремонту выполняются литым асфальтом. Дефекты дорожного покрытия выявляются в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации Тулы, по предписаниям ГИБДД, а также обращениям граждан.