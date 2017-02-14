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В ДТП на М-2 «Крым» пострадали две женщины
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП на М-2 «Крым» пострадали две женщины

Ранним утром на трассе столкнулись «Мерседес» и ВАЗ-21099.

13 февраля, в понедельник, в 5.15 на 246-м километре автодороги М-2 «Крым» в направлении Москвы следовал «Мерседес Бенц» под управлением 36-летнего мужчины. Водитель совершил попутное столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.

В аварии пострадали две женщины.

40-летняя пассажирка «Мерседеса» и 21-летняя пассажирка ВАЗа после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:44 0
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