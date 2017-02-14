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В Новомосковске пьяный мужчина разгромил квартиру возлюбленной

В Новомосковске пьяный мужчина разгромил квартиру возлюбленной

Сначала ножом он порезал игрушку, подушки, одеяло, а потом битой разбил телевизор, зеркало и шкаф.

Ранее судимый 24-летний житель Новомосковска обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 167 УК РФ — умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба гражданину.

26 июня 2016 года примерно в 3.30 мужчина находился в квартире приятельницы. Он перебрал со спиртным, а потом, разозлившись на знакомую, решил повредить и уничтожить ее имущество. Ножом он изрезал нижнее белье, игрушку, две подушки, одеяло, матрац, шторы, тюль, разбил духи, рассыпал три банки спортивного питания.

Битой, которую мужчина нашел в квартире, разбил зеркало, шкаф, стол, телевизор, чемодан, ножом изрезал три межкомнатные двери и обои в комнате.

А после этого ушел из квартиры. Ущерб собственнице составил 198 973 рубля.

Хулигану избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:12 0
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