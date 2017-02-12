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Медработник тульской клиники выложила в сеть персональные данные пациента

Медработник тульской клиники выложила в сеть персональные данные пациента

Но при этом девушка думала, что здесь нет врачебной тайны.

В популярной соцсети Инстаграм появился пост сотрудницы клиники «Добрый доктор». Девушка опубликовала на своей странице фотографию с подписью: «День АО „Тулаточмаш“. Такое чувство, что я работала сегодня только на этот завод. Целый цех пришёл на проверку здоровья».

Медицинский работник просто пожаловался на насыщенный рабочий день. Но при этом девушка опубликовала… конфиденциальную информацию!

Сотрудница клиники выложила на всеобщее обозрение направление на прохождение медицинского осмотра, в котором указаны данные пациента — ФИО, дата рождения и место работы. По закону предавать огласке информацию, которая указывает на то, что человек посещал врача — запрещено.

Но девушка, видимо, не знает об этом. В одном из комментариев к фотографии она поинтересовалась у собеседницы, с каких пор это конфиденциальная информация.

сегодня, в 16:34 +4
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