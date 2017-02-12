Медработник тульской клиники выложила в сеть персональные данные пациента
Но при этом девушка думала, что здесь нет врачебной тайны.
В популярной соцсети Инстаграм появился пост сотрудницы клиники «Добрый доктор». Девушка опубликовала на своей странице фотографию с подписью: «
Медицинский работник просто пожаловался на насыщенный рабочий день. Но при этом девушка опубликовала… конфиденциальную информацию!
Сотрудница клиники выложила на всеобщее обозрение направление на прохождение медицинского осмотра, в котором указаны данные пациента — ФИО, дата рождения и место работы. По закону предавать огласке информацию, которая указывает на то, что человек посещал врача — запрещено.
Но девушка, видимо, не знает об этом. В одном из комментариев к фотографии она поинтересовалась у собеседницы, с каких пор это конфиденциальная информация.