При пожаре в Ефремове погибла 93-летняя женщина

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

12 февраля в Ефремове произошел пожар. О возгорании квартиры на третьем этаже, расположенной в пятиэтажном доме на ул. Мира, д. 1, в 15.40 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Пожарные прибыли на место происшествия в 15.45. Шесть минут понадобилось, чтобы справиться с огнем.

При пожаре погибла 93-летняя женщина.

Пожарные вывели по лестничным маршам 15 человек, в том числе двоих детей. В результате происшествия обгорели холодильник и мебель, закоптились помещения квартиры. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.