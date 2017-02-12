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При пожаре в Ефремове погибла 93-летняя женщина
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

При пожаре в Ефремове погибла 93-летняя женщина

Загорелась квартира в пятиэтажке.

12 февраля в Ефремове произошел пожар. О возгорании квартиры на третьем этаже, расположенной в пятиэтажном доме на ул. Мира, д. 1, в 15.40 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Пожарные прибыли на место происшествия в 15.45. Шесть минут понадобилось, чтобы справиться с огнем.

При пожаре погибла 93-летняя женщина.

Пожарные вывели по лестничным маршам 15 человек, в том числе двоих детей. В результате происшествия обгорели холодильник и мебель, закоптились помещения квартиры. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 +1
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