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Тулячки могут бесплатно провериться на рак
Фото 2gis

Тулячки могут бесплатно провериться на рак

В региональном онкологическом диспансере их примут без предварительной записи.

18 февраля 2017 года с 9.00 до 14.00 в поликлинике ГУЗ «Тульский  областной онкологический диспансер» (Тула, ул. Плеханова, 201-а)  состоится День открытых дверей, посвященный проблемам онкогинекологии.

В этот день на прием к врачам-онкологам можно попасть без направления и предварительной записи. 

При себе нужно иметь: медполис, паспорт, СНИЛС.

сегодня, в 14:46 0
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Тула

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