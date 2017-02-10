Тулячки могут бесплатно провериться на рак

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В региональном онкологическом диспансере их примут без предварительной записи.

18 февраля 2017 года с 9.00 до 14.00 в поликлинике ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» (Тула, ул. Плеханова, 201-а) состоится День открытых дверей, посвященный проблемам онкогинекологии.

В этот день на прием к врачам-онкологам можно попасть без направления и предварительной записи.

При себе нужно иметь: медполис, паспорт, СНИЛС.